Tre villette in fiamme a Capaccio Paestum: indagano i carabinieri

Paura, oggi pomeriggio, a Capaccio Paestum, dove tre villette in costruzione sono state improvvisamente avvolte dalle fiamme in via delle Acacie.

L’intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’intera area. Ingenti i danni. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire alla causa del rogo.