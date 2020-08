Inchiesta appalti Covid Center, Vuolo e Caldoro chiedono chiarezza

Prosegue l’inchiesta sulla realizzazione dei Covid Center presso l'Ospedale del Mare a Ponticelli, Caserta e Salerno, con i carabinieri che – su delega della Procura – hanno perquisito casa e ufficio di Ciro Verdoliva, manager dell’Asl Napoli 1. Questi non era a Napoli ma è tornato e si è messo a disposizione degli inquirenti. Gli è stato posto sotto sequestro anche lo smartphone. L'ipotesi di reato formulata dai magistrati a proposito dell'inchiesta è concorso in turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture: al centro degli accertamenti la gara regionale, da 15,5 milioni di euro, che si è aggiudicata a metà marzo un’azienda di Padova per costruire un campo di moduli prefabbricati con all'interno 72 nuovi posti letto di terapia intensiva nel parcheggio del nosocomio napoletano, a Caserta e a Salerno. La procedura fu conclusa – si era in pienissima emergenza Coronavirus – in meno di un giorno. Nella fase iniziale delle indagini erano stati acquisiti atti, poi sono stati ascoltati testimoni e adesso sono state configurate le prime ipotesi di reato e portate a termine le prime perquisizioni.

Gli interventi

E sull'inchiesta della magistratura sugli appalti Covid in Campania, interviene l'europarlamentare leghista Lucia Vuolo: "Ben vengano le indagini, ben venga fare chiarezza. Si parla di sanità, si parla della tutela dei cittadini. Si faccia luce su tutti i punti Covid-19, sugli ospedali da riaprire, sulla pioggia di denari - promessi - sotto elezioni, sulla reale esigenza dei moduli sanitari installati, sulle sanificazioni e sugli incarichi assegnati. Questo per tutta la Campania, tanto a Salerno quanto a Napoli, Agropoli e altrove. Sono certa che gli inquirenti sanno dove e cosa cercare, sono certa che chi ha subito ingiustizie troverà giustizia. Sto osservando l’evoluzione dei fatti, io vado avanti e non mollo di un solo passo. Sempre con il popolo, sempre per il popolo onesto".

Parla Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania