Inchiesta sulle cooperative sociali: archiviazione per De Luca e per il sindaco Napoli

Disposta l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nell'ambito dell'inchiesta che la Procura di Salerno aveva avviato per fare luce sui rapporti tra cooperative sociali e Comune e sui presunti appalti truccati. Il Gip del Tribunale di Salerno ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri titolari del fascicolo. "Si chiude nel migliore dei modi e con il riconoscimento della insussistenza delle ipotesi di reati di corruzione una vicenda che all'epoca aveva destato scalpore e notevole risonanza mediatica, dal momento che si erano ventilati illeciti condizionamenti sulle votazioni politiche", ha commentato l'avvocato Andrea R. Castaldo, difensore di De Luca.

Il commento del legale del Governatore

"Nonostante le numerose attività di indagine e le intercettazioni telefoniche, non è emerso alcun riscontro alle ipotesi di accusa, a dimostrazione della correttezza dell'operato politico e istituzionale del Governatore della Regione Campania. Esprimo viva soddisfazione per il risultato, al contempo riconoscendo la correttezza e serenità dell'operato dell'Ufficio di Procura nel doveroso approfondimento investigativo".

La posizione del sindaco Napoli

Archiviata anche la posizione del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che era indagato per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente per l'appalto del noleggio di una spazzatrice stradale. A margine di un evento a Palazzo di Città, lo stesso Napoli ha definito la vicenda "una novità relativa" perchè "ero certo che tutto questo sarebbe successo". "Credo che non ci sia nulla da commentare, sono rispettoso delle prerogative della magistratura che ha svolto il suo compito zelante con attenzione e scrupolo e ha ritenuto di dover archiviare la mia posizione", aggiunge il primo cittadino, ribadendo che, lui era "certo che sarebbe finita cosi'".