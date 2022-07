Presunti appalti truccati, revocati i domiciliari per Savastano e Zoccola

Revocati gli arresti domiciliari per il consigliere regionale Nino Savastano e l’ex ras delle Cooperative, Vittorio Zoccola, indagati nell’ambito dell’inchiesta sul presunto scambio di voti per gli appalti per la manutenzione del verde pubblico e dei parchi cittadini.

Richiesta accolta

Tornano in libertà, dunque, Savastano e Zoccola. Accolte dal Tribunale di Salerno, infatti, le istanze presentate dall’avvocato Giovanni Annunziata per conto di Savastano e dai legali Giuseppe Della Monica e Gaetano Manzi difensori di Zoccola. Per Zoccola e Savastano, scatta solo l’obbligo di dimora. Le indagini proseguono.