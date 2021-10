Comune di Salerno, blitz della Polizia: nuova inchiesta sul trasporto scolastico

Proseguono le indagini della Procura di Salerno sull’attività dell’amministrazione comunale di Salerno. Ieri mattina nuovo blitz a Palazzo di Città degli agenti della Squadra Mobile (Sezione Reati contro la Pubblica Amministrazione) e poi negli uffici di via San Domenico Salvio, nel quartiere Carmine, dov’è situato il Settore Istruzione e Formazione. Nel mirino, questa volta, vi sarebbe la gara sul trasporto scolastico bandita il 5 settembre del 2019 ed affidata per due anni ad una società di Lagonegro, che svolge il medesimo servizio anche in altri comuni.

La questione politica

Lo scorso febbraio, in merito proprio al servizio di trasporto scolastico, fu presentata una interrogazione dal consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano per chiedere chiarimenti su presunte irregolarità. La società di Lagonegro, infatti, è stata l’unica a partecipare alla gara e questo perché – scrisse Celano tra i vari punti – “le richieste in bando del Comune hanno scoraggiato un’ampia partecipazione alla gara” e quindi, di fatto, secondo lui ci sarebbero state “delle violazioni in materia di libera concorrenza”.