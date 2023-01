Si schianta con l'auto sull'A30, a Mercato San Severino: grave 45enne

E’ ricoverato in prognosi riservata il 45enne irpino che, ieri mattina, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’uomo era alla guida della sua automobile, sul tratto che collega l'A30 con il raccordo Salerno-Avellino, quando improvvisamente si è schiantato contro il guardrail, all’altezza dell’uscita di Mercato San Severino.

Il ricovero d'urgenza

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dalle lamiere, e poi i sanitari del 118 che lo hanno condotto in codice rosso all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è tuttora ricoverato in gravi condizioni. L’uomo è stato intubato e viene tenuto costantemente sotto osservazione dai medici. Ha riportato ferie e traumi in varie parti del corpo. Sulla dinamica del sinistro indaga la Polizia Stradale.