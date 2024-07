Incidente mortale sull'A2, gli esami: "Il camionista non aveva alcool nel sangue"

La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un’inchiesta sull’incidente mortale avvenuto giovedì allo svincolo di Eboli dell’A2 Salerno-Reggio Calabria, in cui hanno perso la vita Mario Valiante e Wilma Frezza. Le analisi del sangue del camionista, unico indagato per omicidio stradale plurimo, sono risultate negative, mentre si attendono i risultati delle analisi tossicologiche.

Le indagini

La distrazione è al momento l'ipotesi più probabile per spiegare l'incidente, che ha visto il camion schiantarsi sulle auto in coda. Gli agenti della polizia stradale stanno conducendo i rilievi. Il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha convocato un incontro per discutere del progetto di rifacimento dello svincolo, alla luce della sua pericolosità.