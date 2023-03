Moto contro bus ad Amalfi: autista negativo ai test tossicologici, 17enne grave al Ruggi

E' risultato negativo ai test tossicologici l'autista del pullman della Sita, un 28enne di Giffoni Sei Casali, coinvolto, nell'incidente verificatosi questo pomeriggio ad Amalfi. Un trauma cranico con risentimento cerebrale, un importante trauma toracico e una contusione polmonare. Restano gravi, invece, le condizioni del giovane adolescente di 17 anni amalfitano che alla guida della sua Vespa, si è scontrato col torpedone proveniente dalla direzione opposta.

Corsa in ospedale e prime indagini

Nel tardo pomeriggio il trasferimento in eliambulanza, da Maiori, al reparto di Rianimazione del "Ruggi" di Salerno. Le condizioni del ragazzo, intubato e sedato, restano critiche e la prognosi è riservata. I genitori, sotto choc, si sono precipitati in ospedale in attesa di notizie confortanti. A destare maggiori preoccupazioni sono i continui versamenti polmonari continuamente aspirati. All'autista della Sita è stata comunque sospesa, in via preventiva, la patente di guida. La Polizia Locale, sentito il magistrato di turno, ha disposto, come da prassi, il sequestro dei due mezzi coinvolti in attesa di ulteriori disposizioni, legate imprescindibilmente all'evoluzione della condizione del ragazzo.