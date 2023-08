Incidente fra barche in Costiera, conferenza del procuratore a Salerno

Il procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli, e il comandante della capitaneria di porto, capitano di vascello Attilio Maria Daconto, terranno domani alle 11 una conferenza stampa sulla collisione tra le due imbarcazioni che ieri ha causato la morte di una 45enne americana. L'incontro con i media si terrà nella sede della Capitaneria.

Il commento

"Chiediamo verifiche per le autorizzazioni dell'agenzia di noleggio del gozzo partito da Massa Lubrense e di effettuare un monitoraggio straordinario, a cura della Capitaneria di Porto, per verificare le certificazioni di navigazione delle diverse imbarcazioni che affollano il golfo in questo periodo". Così Agostino Ingenito, presidente Abbac e componente del distretto turistico Amalfi coast:"Saranno le indagini ad accertare la dinamica della vicenda ma intanto esprimiamo il nostro cordoglio per la morte della 45enne americana Adrienne Vaughan e ci rendiamo disponibili alle autorità per eventuale supporto ricettivo ai familiari. Siamo profondamente addolorati ed auspichiamo sia fatta piena luce sulle responsabilità e le condizioni psicofisiche dei guidatori dei natanti”.