Grave incidente in mare nei pressi del Fiordo di Furore. Un natante della lunghezza di sette metri preso a noleggio con conducente si è scontrato, per ragioni ancora in corso di accertamento, contro la prua del veliero turistico Tortuga sul quale viaggiavano circa 80 persone. A seguito dell'incidente una turista americana di 44 anni, è rimasta gravemente ferita.

I soccorsi

Sul posto si sono recati gli uomini della Guardia Costiera di Amalfi grazie anche all'ausilio di natanti privati. Ad Amalfi, sul molo Darsena, un'ambulanza ha atteso l'arrivo della barca con a bordo la donna ferita per poterla trasferire in codice rosso al vicino Pronto soccorso di Castiglione, dove i medici hanno provato a salvarle la vita. All'arrivo dell'eliambulanza che avrebbe dovuto trasportarla all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, però, la 44enne è deceduta. La donna lascia il marito (anch'egli ferito ma non in maniera grave) e due figli.