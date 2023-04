Incidente a Camerota, trattore si ribalta in un terreno: giovane in ospedale

Dramma, questa mattina, in località Cersolla a Camerota, dove un ragazzo di 29 anni, che era a bordo di un trattore, è rimasto ferito mentre stava eseguendo dei lavori in un terreno agricolo. Da quanto si è appreso, il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato facendo cadere il giovane per terra.

La corsa in ospedale

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato con l’eliambulanza il malcapitato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dov’è ricoverato in codice rosso. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.