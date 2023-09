Investiti da un camion su una nave nel porto di Salerno: un morto e un ferito

Un morto e un ferito grave: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto presso il molo 26 nel porto di Salerno. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di due ufficiali marittimi - sembra entrambi originari di Messina - che lavorano a bordo della nave Cartour Delta della compagnia Caronte & Tourist diretta a Messina, i quali sarebbero stati investiti da un camion che trasporta i container delle navi.

La dinamica

La Capitaneria di Porto riferisce che l'incidente è stato causato da un malfunzionamento della ralla (il pezzo di acciaio che collega il rimorchio al conduttore) con la parte mobile, che ha causato lo sganciamento del rimorchio e l'incidente. Sul posto, tra i funzionari dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, sono presenti il presidente Andrea Annunziata e il responsabile della Security, Ugo Vestri. L’uomo ferito è stato trasportato in codice rosso al "Ruggi d'Aragona" di Salerno, per l’altro invece non c’è stato purtroppo nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini insieme al pm di turno presso la Procura di Salerno.

In aggiornamento