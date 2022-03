Si ribalta il trattore: morto un 53enne nel salernitano

Tragedia nel salernitano: un uomo di 53 anni, M.B. le sue iniziali, oggi pomeriggio è morto a bordo del suo trattore che, per cause da accertare, si è improvvisamente ribaltato, non lasciandogli scampo.

Il dramma

Il sinistro si è verificato in alcuni terreni di proprietà della vittima, tra Policastro e Scario, come riporta Ondanews. Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo originario di Santa Marina. Indagano i carabinieri.