Incidente con il canadair: trovati i resti delle due vittime, il cordoglio del sindaco di Salerno per la morte di Mazzone

La città di Salerno piange il 62enne Roberto Mazzone, vittima dell'incidente sulle pendici dell'Etna. Mazzone era a bordo del canadeir precipitato durante delle operazioni di spegnimento di un incendio. A confermare l'identità delle vittime, la procura di Catania che ha annunciato l'autopsia prevista per la giornata di domani. Sono stati trovati i resti umani in corrispondenza dell’area di impatto dell’aereo canadair: sono morti, dunque, purtroppo, il primo ufficiale salernitano di 62 anni Roberto Mazzone, volontario di Soccorso Amico a Salerno e Pozzoli, 58enne, di Erba, in provincia di Como, comandante del Canadair 28.



Il cordoglio del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli