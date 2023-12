Festa si trasforma in dramma sfiorato, ad Eboli: 3 persone ustionate

Dramma sfiorato, ieri pomeriggio, ad Eboli: per cause da accertare, in un'abitazione in via Verdi, durante una festa, si è sprigionata una fiammata da una bombola appena montata. Tre le persone ferite: per i malcapitati ustioni a braccia e viso.

I soccorsi

Trasportati in ospedale, i feriti sono stati medicati senza gravi conseguenze. Accertamenti in corso, dunque, per verificare le cause dell'incidente domestico.