Scoppia l'estintore durante l'esercitazione: gravi ferite al volto per un volontario, a Salerno

Tensione, ieri mattina, a Salerno, dove un volontario della Protezione Civile è rimasto ferito a causa dell’esplosione di un estintore, durante un'esercitazione, all’interno del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sant’Eustachio. Il malcapitato era impegnato in alcune lezioni dimostrative per la formazione nell'ambito del servizio antincendio della Regione, ma, per cause ancora da accertare, è rimasto ferito al volto a causa di un disguido all'estintore.

I soccorsi

Immediati i soccorsi: il giovane è stato condotto al Ruggi e poi, per la gravità delle ferite, presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli dove si trova attualmente ricoverato. Fiato sospeso per le sue condizioni: molto gravi le ustioni al volto.