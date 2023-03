Il figlio del capitano Novella coinvolto in un incidente, la madre: "Carmine lo ha salvato"

"Precisare alcune cose era doveroso dopo aver letto alcuni commenti". È quanto scrive Annamaria Noschese, moglie del compianto capitano Novella (deceduto nel 2021), a seguito di un incidente avvenuto sabato notte in via Fratelli Cervi in cui è stato coinvolto il figlio Francesco e la fidanzata.

Il post

Un chiarimento doveroso, come detto, dopo che sui social qualcuno ha fatto riferimento ad una presunta guida in stato di ebbrezza. "Nessuno può immaginare cosa abbiamo provato io che ho ricevuto la chiamata in piena notte ed il fratello Fabio, che ha visto il fratello essere portato via su una barella. Poi ho letto alcuni commenti di persone senza cuore, che hanno accusato i ragazzi di essere ubriachi o teste matte, magari ridendoci sopra. Senza pensare quanti ragazzi perdono la vita anche senza colpe. A queste persone voglio dire che non gli auguro mai di vivere questa brutta cosa e che, invece di giudicare, dovrebbero rivolgete lo sguardo a dio e chiedergli perdono per la cattiveria". "È una mamma che parla - scrive ancora Annamaria - avendo già il dolore per aver perso un marito un anno fa. Un uomo fantastico, esemplare, con principi e valori insegnati ai propri figli. Forse oggi avrei pianto pure un figlio, ma lui, il mio amore Carmine, lo ha avvolto nelle sue ali ed oggi io ed il fratello lo possiamo ancora guardare e toccare. Ecco questo è quello che volevo dire: non giudicate mai perché un giorno dio giudicherà voi. Ma vi perdono".