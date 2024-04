Incidente sul lavoro in Molise: tra gli indagati c'è un salernitano

C'è anche un salernitano tra le quattro persone iscritte dalla Procura di Campobasso nel registro degli indagati per l'incidente sul lavoro costato la vita a Claudio Amodeo, 53 anni, l'operaio di Vinchiaturo ustionato insieme a un collega a causa dell'incendio e dell'esplosione avvenuti lo scorso 4 aprile all'interno di una cabina elettrica della cementeria della Heidelberg Materialis Italia Cementi di Guardiaregia (Campobasso). Amodeo era deceduto dopo due giorni di agonia, sabato scorso, al Centro Grandi Ustionati di Napoli dov'era stato trasportato in condizioni disperate; le condizioni dell'altro ferito, 58enne ricoverato a Roma, sono leggermente migliorate.

L'inchiesta