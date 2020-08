Incidente in barca per un turista ad Ascea: polpaccio lacerato

Gita in barca da dimenticare, per un turista romano di 40 anni: come riporta Infocilento, ieri mattina, il malcapitato era in barca ad Ascea quando è rimasto impigliato con la gamba nella bitta. È scivolato in acqua rimanendo penzolante e agganciato con il retro del ginocchio alla barca. Cadendo in mare si è lacerato completamente il polpaccio e il retro del ginocchio.

I soccorsi

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale: ricoverato in chirurgia generale per le prime cure e medicazioni, non versa in gravi condizioni. Tanto spavento.