Incidente mortale sul lavoro, a Salerno: disposta l'autopsia sulla salma dell'operaio

E' stato disposto l'esame autoptico sulla salma dell'operaio deceduto a Salerno il 6 maggio, quando stava svolgendo attività di rimozione di amianto sul tetto di un capannone sito presso la zona industriale. La vittima è spirata presso il Ruggi.

Le indagini

Gli indagati, difesi dai penalisti Claudio D'Amato e Giovanni Vitale, hanno nominato un consulente anche per approfondire la circostanza, emersa subito dopo i fatti, secondo cui l'operaio avrebbe rifiutato trasfusioni ematiche in rispetto del suo credo religioso. Dovranno poi essere accertate dalla Procura di Salerno eventuali violazioni della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro al fine di cristallizzare le imputazioni sia a carico dei proprietari del capannone che della ditta appaltatrice dei lavori.