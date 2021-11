Auto in panne sul rione Carmine: salta il tappo del radiatore, agente della Polizia Municipale ustionato alla mano

Incidente sul lavoro, questa mattina, sul rione Carmine di Salerno. Un agente della Polizia Municipale ha soccorso un’auto rimasta in panne: al fine di evitare disagi alla circolazione, la vettura, in avaria, è stata spinta a mano e fatta accostare al margine destro della carreggiata.

Il fatto

L’agente, nel prodigarsi per la risoluzione del problema del conducente, ha aperto il cofano motore per comprendere la natura del guasto, ma il tappo del radiatore è saltato improvvisamente. Purtroppo, il gettito violento di acqua bollente ha colpito alla mano l’agente: per quest'ultimo, ustioni di primo e secondo grado alla mano e al polso. Condotto in ospedale, l'agente è risultato guaribile in sette giorni.