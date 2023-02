Dramma sul lavoro ad Albanella: operaio travolto e ucciso da una rotoballa

Dramma ad Albanella, questa mattina: è morto schiacciato da una rotoballa di fieno, un operaio di una ditta di Laviano impegnata nella vendita di foraggi. Intorno alle 8.30, il 58enne, residente a Santomenna, è stato travolto e ucciso da una delle rotoballe scaricate da un rimorchio, presso un’azienda zootecnica.

Gli accertamenti

Immediati, i soccorsi da parte dei sanitari. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare e l'uomo è deceduto. Sul posto, i carabinieri per i rilievi: disposto l’esame esterno sulla salma. Indagini in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del tragico accaduto.