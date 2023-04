Incidente sul lavoro ad Altavilla Silentina: operaio in ospedale

Ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano. Ad Altavilla Silentina, un operaio indiano è stato ricoverato, in prognosi riservata, all’ospedale di Battipaglia. Il malcapitato sarebbe stato colpito da un cancello, mentre lavorava in un caseificio, giovedì mattina, ma non è ancora chiara la dinamica del fatto.

L'intervento

Soccorso dai sanitari del 118, , inizialmente è stato trasportato all’ospedale di Eboli, poi trasferito al nosocomio di Nocera e, infine, a quello di Battipaglia. Secondo la La Città, avrebbe subito una lesione delle vertebre, il che potrebbe impedirgli di camminare. Indagini in corso, dunque, per far luce sull'accaduto.