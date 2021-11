Incidente sul lavoro a Bellizzi: operaio perde l'equilibrio mentre ispeziona una caldaia, cade giù e muore

Ennesimo tragico incidente sul lavoro, questa mattina, nella nostra provincia. Giovanni Colangelo, classe '64, di Montecorvino Rovella, mentre ispezionava una canna fumaria in un appartamento di via Olmo a Bellizzi, ha perso l'equilibrio ed è caduto giù, facendo un volo di qualche metro. Purtroppo, ha battuto violentemente la testa: per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

Le indagini

Indagano, i carabinieri di Battipaglia per verificare se la vittima fosse assicurata, ma, dai primi risultati, pare che l'operaio lavorasse saltuariamente in proprio, senza protezioni. L'Asl e i militari stanno procedendo con ogni accertamento, mentre il magistrato ha già disposto l'autopsia. Dolore.