Incidente sul lavoro a Brignano: operaio travolto da un carrello elevatore

Incidente sul lavoro, ieri, in una azienda di Brignano, quartiere salernitano. Per cause da accertare, un operaio è stato travolto da un carrello elevatore: sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso e condotto il malcapitato all'ospedale Ruggi.

Gli accertamenti

Indagano, i carabinieri, per far chiarezza sul drammatico accaduto. Fiato sospeso per le condizioni dell'operaio.