Incidente sul lavoro a Buccino: operaio cade dall'impalcatura, ricoverato in prognosi riservata

Ennesimo incidente sul lavoro, lunedì mattina, questa volta a Buccino. Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto dall’impalcatura di un edificio, ad un’altezza di circa tre metri. Il muratore di Colliano, dipendente di una nota ditta edile di Buccino stava lavorando nel rione San Vito, all’interno di un cantiere, quando, per cause in corso di accertamento, è volato giù dall'impalcatura.

L'intervento

Immediato, l'intervento dei sanitari allertati dai colleghi: l'operaio è stato ricoverato presso l'ospedale di Oliveto Citra, in prognosi riservata. I carabinieri, dunque, hanno avviato le indagini per risalire alle cause e alla dinamica dell'incidente.