Incidente sul lavoro a Capaccio Paestum: ferito un operaio

Incidente sul lavoro stamattina, nei pressi del Distretto Sanitario dell’Asl, a Capaccio Paestum. Un operaio di un'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti, è rimasto ferito mentre eseguiva operazioni di carico di cumuli di carta da riciclare. Il malcapitato, per cause da accertare, è rimasto incastrato, con un piede, in uno degli ingranaggi della pedana sollevatrice dell’autocompattatore.

L'intervento

Sul posto i sanitari per trasportare l'operaio in ospedale, nonchè i vigili del fuoco e i carabinieri. Accertamenti in corso.