Incidente sul lavoro a Castellabate: si ustiona mentre effettua un allaccio alla rete del metano

Incidente sul lavoro a Santa Maria Castellabate: un uomo di 43 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 mentre stava lavorando all’esterno di un’abitazione privata, per l’allaccio alla rete del metano di un’utenza.

Gli accertamenti

Per cause da accertare, purtroppo, l'uomo è rimasto ustionato: sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco di Agropoli che, dopo aver spendo l'incendio e messo in sicurezza la tubazione, hanno portato in salvo una famiglia intrappolata dalle fiamme. L'operaio è stato soccorso e trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.