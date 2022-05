Incidente sul lavoro a Cicerale: operaio cade da un capannone, soccorso

Tensione, nel primo pomeriggio, a Cicerale, in uno stabilimento poligrafico della zona industriale. Per cause da accertare, un operaio di una ditta esterna, mentre lavorava, è precipitato giù dal tetto di un capannone, da un’altezza di circa 7 metri.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118: il malcapitato è stato condotto a bordo di una eliambulanza al Ruggi di Salerno. Fiato sospeso per le sue condizioni. Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.