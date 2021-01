Incidente sul lavoro a Eboli: muore un operaio di 43 anni

Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta ad Eboli: un operaio marocchino, 43enne, ha perso la vita a causa di una pedana che lo ha travolto, in un capannone di un’azienda agricola. L'uomo stava sollevando con il carrello una pedana che, per cause da accertare, si è ribaltata finendogli addosso.

Gli accertamenti

Vano, purtroppo, ogni tentativo di salvarlo, nonostante l'immediato intervento del 118. Lascia moglie e figlioletta. Indagano, i carabinieri per ricostruire le cause del drammatico accaduto.