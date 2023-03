Incidente fatale sul lavoro in Campania: operaio di 38 anni arriva già morto in ospedale

Dolore all'ospedale di Sarno, questa sera, dove è arrivato già senza vita Giovanni Ruggiero, un 38enne del napoletano. Il giovane stava lavorando su una impalcatura, a Palma Campania, quando è precipitato giù, ferendosi gravemente.

Il dramma

Inutile, purtroppo, il trasporto disperato al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno: l'operaio purtroppo è morto per le lesioni alla testa. Accertamenti in corso, per fare luce sul drammatico sinistro. La salma è stata portata al policlinico di Napoli per l'autopsia.