Incidente mortale sul lavoro a Nocera: muore operaio di San Valentino Torio

Ancora una morte bianca, nel salernitano. Nel pomeriggio, in via Cucci, a Nocera Inferiore, purtroppo un operaio ha perso la vita, schiacciato dal suo stesso camion, mentre stava eseguendo dei lavori edili.

Le indagini

Sul posto, i vigili del fuoco e la polizia municipale: non è stato possibile salvare la vita all'uomo, originario di San Valentino Torio. Indagano i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e risalire alle cause del dramma.