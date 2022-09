Incidente sul lavoro a Sarno: operaio ustionato

Dramma a Sarno, ieri mattina: un operaio di 49 anni, per cause da verificare, si è ferito nella azienda conserviera durante il lavoro. Pare che improvvisamente, da un macchinario, si sarebbe sprigionato del vapore ad altissima temperatura che avrebbe colpito il malcapitato.

I soccorsi

Il 49enne è stato condotto in ospedale a Sarno e poi, per le gravi ustioni riscontrate, è stato trasferito al Cardarelli di Napoli. Accertamenti in corso, dunque, per fare chiarezza sull'accaduto.