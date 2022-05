Incidente nei campi a Palomonte: anziano muore schiacciato dal suo trattore

Tragedia a Palomonte, nel pomeriggio di ieri: Gerardo Conte, imprenditore in pensione del settore trasporti, è morto travolto dal suo trattore, in lolcalità Monte di Pruno – Pantaglione. L'uomo era impegnato nella raccolta e nell'imballaggio del fieno, quando qualcosa è andato storto: Conte ha perso il controllo del mezzo che guidava. Il trattore infatti si è ribaltato, schiacciandolo.

L'intervento

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118: per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Dolore in tutta la comunità.