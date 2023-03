Incidente sul lavoro a Pontecagnano Faiano: si ribalta una gru, operaio ferito

Incidente sul lavoro a Pontecagnano Faiano: per cause da accertare, infatti, una gru si è improvvisamente ribaltata. Un operaio è rimasto incastrato sotto al mezzo, "sprofondando" nel terreno.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza Saut medicalizzata del Vopi che hanno tratto in salvo e soccorso il malcapitato. Fortunatamente, niente di grave per l'uomo, ma solo escoriazioni e una probabile frattura al piede. Accertamenti in corso, intanto, per appurare le cause dell'accaduto.