Incidente sul lavoro: perde il controllo del trattore, muore un anziano

Dramma in un terreno agricolo tra Agropoli e Torchiara, nel pomeriggio di venerdì. Fatale per un anziano, infatti, è stato un incidente sul lavoro, in località Case bianche: il malcapitato, A.C. le sue iniziali, sarebbe stato travolto dal suo stesso trattore che si sarebbe improvvisamente ribaltato.

Gli accertamenti

Nonostante i tentativi di salvargli la vita da parte dei sanitari giunti sul posto, purtroppo, l'anziano è deceduto. Sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso.