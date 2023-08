Tragedia in mare: si tuffa troppo vicino alle eliche della barca, morto un giovane a Cetara

Tragedia in mare, oggi pomeriggio, a Cetara: un giovane, in compagnia di amici a bordo di una imbarcazione noleggiata, è rimasto tranciato dalle eliche del natante.

Il fatto

Pare che il ragazzo si sia tuffato finendo sulle eliche della barca che lo avrebbero colpito mortalmente. Ferito anche uno degli amici della vittima.

Gli accertamenti

Il natante è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto e l'altro ragazzo ferito in modo non grave è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale. Allertati i sommozzatori per il recupero del corpo del giovane deceduto: si indaga, intanto, per far luce sull'agghiacciante accaduto.