Tensione, ieri, a Policastro dove un’imbarcazione, per cause da accertare, si è incagliata nella scogliera, nei pressi del Porto. In azione, dunque, la Guardia Costiera di Palinuro che ha messo in sicurezza la famiglia a bordo del natante.

L'intervento

Danneggiata l'unità navale, trasportata al Porto di Policastro: si indaga.