Tragico incidente durante un'escursione, in Molise: i funerali di Elia a Nocera

Saranno celebrati domani, venerdì 25 agosto, alle ore 11, presso la chiesa di San Matteo Apostolo a Nocera Inferiore, i funerali di Elia Caroccia, la 32enne morta domenica scorsa dopo essere precipitata in una scarpata, nei pressi del ponte tibetano di Roccamandolfi, durante un'escursione in Molise. Un tragico volo di oltre 70 metri tra gli alberi e le rocce. Sul caso e per accertare eventuali responsabilità, la Procura ha avviato le indagini.