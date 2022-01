Incidente a Buccino: Mario muore a 27 anni dopo giorni di agonia in ospedale

Non ce l'ha fatta, Mario Volpe, lo chef rimasto coinvolto in un tremendo incidente il 8 dicembre, a Buccino. Il 27enne è spirato questa sera all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove era ricoverato.

Il fatto

Era giunto da qualche giorno nel suo paese natio per trascorrere le festività natalizie con i parenti, come riporta Anteprima24: dopo aver trascorso una nottata in un disco-pub volceiano, si stava recando presso un bar sito all’uscita dell’autostrada di Sicignano degli Alburni per la colazione. Alla guida della vettura, una Fiat Punto, un 22enne, anche lui di Buccino che ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un muro di recinzione che delimitava una proprietà privata dalla strada provinciale. Ad avere la peggio, il 27enne che era seduto al lato passeggeri: trasportato presso il reparto di rianimazione dell’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute, fu trasferito presso il centro rianimativo del San Giovanni Bosco. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. L’automobilista è stato denunciato per omicidio stradale e lesioni colpose: si indaga.