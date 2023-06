Bracciante morì dopo un incidente a Serre: condannato automobilista

E’ stato condannato ad un anno di reclusione un 46enne di Campagna accusato di aver ucciso, con la propria auto, un bracciante 59enne di nazionalità rumena il 12 ottobre del 2021 a Serre. Lo straniero stava rientrando a casa alla guida del suo trattore quando, improvvisamente, si scontrò con la vettura guidata dal 46enne. Per l’uomo, purtroppo, non ci fu nulla da fare: morì in ambulanza prima di arrivare al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli.

La sentenza

Il pm – riporta Il Mattino – ha accolto la richiesta di patteggiamento proposta dall’avvocato difensore del 46enne accusato di omicidio stradale. Il Gup ha emesso la sentenza riconoscendo a quest’ultimo l’attenuate per cui la morte del bracciante non fu un’esclusiva della sua condotta.