Incidente in campagna: agricoltore schiacciato dal suo trattore

Dramma oggi, a Nocera Superiore, in via Santa Maria delle Grazie. Secondo quanto ci segnala un lettore, infatti, si sarebbe verificato un incidente in un fondo agricolo ed una persona, L.L. le sue iniziali, avrebbe perso la vita, schiacciato dal suo trattore. Non si hanno dettagli sulla dinamica e sulle cause del sinistro che resta ad ora tutto da verificare. Accertamenti in corso.