Si schianta con il parapendio su un binario morto: docente di Angri in Rianimazione

In coma farmacologico all’ospedale Umberto I di Nocera, il docente di musica di Angri che nei giorni scorsi si è schiantato con il parapendio su un binario morto, a Sarno. Il 67enne è stato trasferito dall'ospedale di Sarno a quello di Nocera Inferiore.

Le condizioni

Purtroppo, gravi le sue condizioni a causa di una emorragia cerebrale e di fratture vertebrali e costali. Il docente si trova in Rianimazione: fiato sospeso per le sue condizioni. Indagini in corso, intanto, per ricostruire la dinamica e le cause del terribile incidente.