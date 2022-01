Incidente mortale a Pellezzano: sequestrate le salme delle giovani vittime, il cordoglio del sindaco Napoli

Fasci di fiori bianchi appoggiati a un palo dell'illuminazione, nel punto in cui, la sera di Capodanno, hanno perso la vita due ragazzi di 18 e 15 anni in un incidente stradale a Pellezzano.

La dinamica

Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove stavano percorrendo, in sella a uno scooter Piaggio Beverly 250, via Carlo De Iullis, quando, secondo una prima ricostruzione che è tuttora al vaglio dei carabinieri, il guidatore del mezzo ne ha perso il controllo, finendo contro il lampione. Per i due a bordo non c’è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei sanitari del 118. In un altro scooter che lo seguiva, c'erano invece due amici delle vittime che, un istante dopo, sono caduti a terra anche loro, ma senza gravi conseguenze, solo qualche escoriazione. Le salme del 18enne e della 15enne sono state sequestrate per consentire ulteriori accertamenti da parte del medico legale. Nel frattempo, prosegue il lavoro dei militari dell'Arma della locale Stazione e della Compagnia di Mercato San Severino.

Il cordoglio del sindaco Enzo Napoli: