Incidente al porto di Salerno: addetto al carico dei mezzi pesanti travolto da un camion

Dramma nel porto di Salerno, ieri pomeriggio. Un addetto al carico dei mezzi pesanti, di nazionalità bulgara, salendo su una nave Ro-Ro al porto di Salerno, per cause da accertare, è stato travolto da un camion.

I soccorsi

Immediati, i soccorsi dei sanitari per il 25enne che è stato trasportato all’ospedale Ruggi: è stato ricoverato in Rianimazione. Accertamenti in corso, intanto, per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.