Si schiantò con l'auto contro un cancello: morto 63enne di Sala Consilina

Dolore a Sala Consilina dove, in queste ore, è arrivata la notizia della scomparsa di un 63enne che, lo scorso 25 maggio, rimase coinvolto in un grave incidente stradale verificatosi in località San Rocco.

Il dramma

Quella sera, l’uomo era alla guida della sua auto (Fiat Punto), con a bordo un’altra persona e una bambina, quando improvvisamente si ribatò sulla carreggiata andandosi a schiantare contro un cancello. I tre feriti furono soccorsi dai sanitari del 118 che li trasportarono all’ospedale di Polla. Il 63enne, a causa delle gravi ferite riportate, fu condotto successivamente al “Ruggi d’Aragona” di Salerno e poi al Campolongo Hospital di Eboli per la riabilitazione dove, oggi, è deceduto.