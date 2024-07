Positano, collisione sfiorata fra traghetto e piccola imbarcazione

Attimi di tensione ieri mattina al molo d'attracco di Positano, dove un incidente marittimo è stato evitato per un soffio. Durante le operazioni di accosto di un traghetto di linea, uno scafo di piccole dimensioni con persone a bordo ha rischiato di essere travolto dal moto ondoso generato dalle eliche della motonave. Lo skipper del piccolo natante aveva accostato alla banchina per far salire a bordo una famiglia di turisti stranieri. Dopo aver lasciato il comando per qualche secondo per sciogliere la cima dalla bitta, si è verificato l'incidente: il traghetto, manovrando con macchine indietro, ha creato onde che hanno spinto lo scafo verso la spiaggia. Lo skipper, rimasto a terra, si è tuffato in mare per riprendere il controllo dell'imbarcazione, rischiando di essere risucchiato dalle eliche del traghetto. Fortunatamente, il giovane 27enne di Amalfi è riuscito a risalire a bordo, evitando conseguenze peggiori per i passeggeri spaventati.