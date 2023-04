Incidente a Giffoni, 39enne si schianta contro un palo della pubblica illuminazione: è grave

È ricoverato in grave condizioni il 39enne di Giffoni Valle Piana che si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione domenica pomeriggio. L'uomo si trovava in sella alla sua moto quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

L'incidente

Il sinistro è avvenuto lungo la Strada Provinciale Giffoni-Mercato-Curti, a pochi passi dal cimitero. Il 39enne si trova ricoverato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno in gravi condizioni.