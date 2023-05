Tragico incidente sull'A30: vola in cielo anche il piccolo Mourad, fratellino di Jemila

Non ce l’ha fatta il piccolo Mourad, il bambino di solo 8 anni rimasto gravemente ferito, domenica scorsa, in un incidente stradale sull’A30, nei pressi di Mercato San Severino. Si tratta della terza vittima. Ieri, infatti, sono stati celebrati i funerali della sorella, Jemila, mentre quelle del fidanzatino Rosario si svolgeranno oggi. Dolore che si accumula ad altro dolore, dunque, quello per la scomparsa di Mourad, ricoverato in gravi condizioni al “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Il dramma

La madre, Giusy Ruocco Sorrentino, è ancora ricoverata all’ospedale del Mare di Napoli, dov’è stata operata d’urgenza per un trauma cranico facciale complesso con fratture multiple e diverse ferite lacero contuse. Il marito Hedi, padre di Jemila e Mourad, che domenica era alla guida della vettura, è in buone condizioni di salute e risulta indagato per omicidio stradale.