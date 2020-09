Incidente tra auto e camion sull'A2: morto un uomo

Incidente mortale sulla A2 del Mediterraneo, dove il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione nord tra gli svincoli di Contursi e Campagna, al km 42,138, nei pressi di Campagna.

La tragedia

Per cause in corso di accertamento una Smart di colore bianco e un camion si sono improvvisamente scontrati. E, nel violento impatto, ha perso la vita il conducente della vettura, un cittadino di origini ucraine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Sul posto sono presenti i sanitari, del 118, i vigili del fuoco, le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione, che è temporaneamente deviata con uscita a Petina e rientro allo svincolo di Campagna.